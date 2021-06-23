أنقرة (زمان التركية) – أقرت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي مسودة قانون تفتح المجال أمام حصول اليونان معدات عسكرية ومساعدات تدريبي، بجانب تسهيل الحصول على المقاتلات الأمريكية F-35.

وكانت الولايات المتحدة وافقت من حيث المبدأ على طلب اليونان الحصول على مقاتلات إف 35، إلى اليونان رغم عرقلة عملية بيعها إلى تركيا وإقصائها أيضا من برنامجها التدريبي وكذلك المشاركة في مشروع صنع على خلفية شرائها منظومة الدفاع الصاروخي الاس 400 من روسيا.

وكانت مسودة القانون التي أقرتها لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكية قد أعدها رئيس اللجنة عن الحزب الديمقراطي، بوب مينينديز، وعضو اللجنة عن الحزب الجمهوري، ماركو روبيو، في التاسع من يونيو/ حزيران الجاري.

وحصلت مسودة على موافقة جميع أعضاء اللجنة وتم إحالتها إلى الجمعية العمومية لمجلس الشيوخ للتصديق عليها.

وفي حال إقرار الجمعية العمومية لمجلس الشيوخ مسودة القانون فسيتم إحالتها إلى الرئيس الأمريكي، جو بايدن، للموافقة عليها.

وتنص مسودة القانون المشار إليها على تقديم مساعدات تدريبات عسكرية دولية بقيمة 1.8 مليون دولار سنويا إلى اليونان.

وتتضمن مسودة القانون أيضا إمكانية تقديم الولايات المتحدة قرض مباشر إلى اليونان لشراء الأسلحة ومنح الصلاحية لتسليم مقاتلات الاف 35 التي تقدمت اليونان بطلبها.

وعقب لقائه الأول مع الرئيس الأمريكي جو بايدن ذكر الرئيس التركي رجب أردوغان أنه أبلغ بايدن أن موقف بلاده تجاه منظومة أس 400 لا يزال كما هو، وذلك في ظل رفض أمريكي إعادة تركيا إلى برنامج المقاتلة الأمريكية ورفع العقوبات التي فرضت عليها قبل التخلي عن منظومة الصواريخ الروسية.

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