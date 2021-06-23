أنقرة (زمان التركية) – اتخذت السلطات في تركيا، خطوة جديدة للضغط على الطلاب المحتجين على تعيين مليح بولو القيادي في حزب العدالة والتنمية الحاكم رئيسا لجامعة البوسفور.

تم قطع قروض السكن الطلابي الحكومي والمنح الدراسية لما لا يقل عن 100 طالب من المشاركين في الاحتجاجات ضد مليح بولو، الذي تم تعيينه من خارج هيئة تدريس الجامعة.

وفي خطاب مرسل إلى محافظ إسطنبول من قبل المديرية الإقليمية للشباب والرياضة، ورد أنه تم قطع القروض والمنح الدراسية بناءً على خطاب قسم شرطة مقاطعة إسطنبول.

وطُلب من الطلاب المعنيين البدء في سداد ديون القروض الخاصة بهم اعتبارًا من يوليو 2023.

وقال بوركاي أفجي وهو واحد من الطلاب المتضررين، أنه أزعجه تعيين وصي في الجامعة، لذلك شارك في المظاهرات، مؤكدا أنهم سيواصلون نضالهم في الدفاع عن حرية الجامعة رغم ما حدث.

وأضاف أفجي أن حزب العدالة والتنمية يحاول معاقبتهم لدفاعم عن الديمقراطية، ولكنهم لن يسمحوا بذلك.

يذكر أن الرئيس رجب طيب أردوغان، فجر في فبراير الماضي، أزمة طلابية بعد قراره بتعيين مليح بولو، الموالي له رئيسًا لجامعة “البوسفور”.

القرار تسبب في احتجاجات عارمة لأسابيع داخل الجامعة بمدينة إسطنبول، فضلا عن احتجاجات تضامنية في جامعات أخرى بمختلف أنحاء البلاد، ولا سيما العاصمة أنقرة.