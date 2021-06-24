أنقرة (زمان التركية) – قالت صحيفة جمهوريت التركية إن الادعاء العام في ثلاث ولايات تركية استجاب لشكاوى مقدمة من نقابات المحاماة للتحقيق في الفضائح التي كشف عنها زعيم المافيا التركي، سادات بكر.

صحيفة جمهوريت قالت إن التحقيقات بدأت في كل من إسطنبول وأنقرة وموغلا، بهدف تحليل التسجيلات المصورة والشكاوى المقدمة والاستعانة بالأخبار المتداولة في المصادر المفتوحة.

هذا وذكرت صحيفة جمهوريت أنه يتم بذل جهود خاصة لتسريب محتوى التحقيقات، مشيرة إلى احتمالية رفع التحقيقات إلى نظام معلومات الشبكة القضائية الوطنية.

كشف زعيم المافيا في تركيا سادات بكر عقب حملة أمنية انطلقت ضد رجاله في تركيا في أبريل الماضي، عن تورط مسؤولين حاليين وسابقين في جرائم يعاقب عليها القانون، من بينها تجارة السلاح والمخدرات والاغتيال.

ومنذ أن بدأ سادات بكر في مايو الماضي نشر مقاطع فيديو من دبي تفضح شخصيات بارزة، كانت هناك تساؤلات حول سبب امتناع الادعاء العام عن التحرك لفتح تحقيقات فيها.