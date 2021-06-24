أنقرة ( زمان التركية) – صدق نائب وزير الخارجية السوري، بشار الجعفري، على ادعاء زعيم المافيا التركي، سادات بكر، بخصوص إرسال تركيا أسلحة لجبهة النصرة في سوريا عام 2014 وقال إنها “صحيحة”.

وأوضح نائب وزير الخارجية السوري أن نظام الرئيس التركي، رجب أردوغان، لديه معلومات أكيدة عن السلوك السيئ والانتهاكات في إطار إرسال أسلحة إلى جبهة النصرة في سوريا.

وأضاف الجعفري أن وزارة الخارجية السورية أرسلت 108 رسائل سرية إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والأمانة العامة واللجان الفرعية لمكافحة الإرهاب تحتوي على معلومات دقيقة حول العلاقة بين نظام أردوغان وآلاف الإرهابيين المقالتين في سوريا، والذين قدموا للأسف إليها من الحدود المشتركة مع تركيا، وفق تصريحه.

تابع إبراهيم الجعفري: “أود أن أصرح بأنني أكدت وأكدت وأكدت أن ما قاله السيد سادات بكر صحيح تماما”.

وكان سادات بكر قال إنه تم استخدام أسطول شاحناته لنقل أسلحة من شركة (صادات) الأمنية المملوكة للمستشار الأمني السابق للرئيس أردوغان إلى سوريا بالنسيق مع جهاز المخابرات التركي، وأنه تم إقناعه في بداية الأمر أن الأسلحة ستذهب إلى تركمان سوريا لكن تبين لاحقا أن وجهتها جبهة النصرة فرع تنظيم القاعدة في سوريا.

يذكر أن الإدعاءات التي قالها سادات بكر بخصوص تورط نظام أردوغان في إرسال أسلحة إلى جبهة النصرة في سوريا، كانت قد نشرتها وسائل الإعلام الروسية أيضا، حيث أكدت أن نجل الرئيس بلال أردوغان يتعامل مع التنظيمات المتشددة في سوريا بتجارة النفط.