اسطنبول (زمان التركية) – أعلن نادي غلطة سراي التركي، أمس الخميس، أن المهاجم المصري مصطفى محمد، اجتاز الكشف الطبي الدوري، وذلك تمهيدا للمشاركة في تدريبات فريقه، استعدادا لانطلاق الموسم الجديد (2021-2022).

وكشف نادي غلطة سراي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن مصطفى محمد خضع للكشف الطبي الذي يجرى قبل انطلاق كل موسم، بجانب كل من الجزائري سفيان فيغولي واللاعب داندري يدلين.

ووصل مصطفى محمد إلى إسطنبول من أجل المشاركة في التدريبات مع غلطة سراي استعدادا للموسم الجديد، الذي سيبدأ مبكرا بخوض التصفيات التمهيدية لمسابقة دوري أبطال أوروبا، أواخر يوليو المقبل.

ونشر مصطفى محمد، عبر حسابه الشخصي على موقع “تويتر” صورة جمعته مع مواطنه النجم محمد صلاح مهاجم ليفربول الإنجليزي، دون الكشف عن كواليس أو ظروف التقاطه.

وكانت تقارير صحفية قد كشفت عن قيام إدارة نادي غلطة سراي، بإبلاغ الاتحاد المصري كرة القدم برفضه مشاركة مصطفى محمد مع منتخب “الفراعنة” في أولمبياد طوكيو، التي من المقر أن تنطلق في أواخر شهر يوليو المقبل.

ووفقا لصحيفة “فناتيك” التركية فإن غلطة سراي راسل بشكل رسمي الاتحاد المصري كرة القدم، وأكد رفض مشاركة مصطفى محمد في أولمبياد طوكيو.

ويجري مصطفى محمد محاولات مع إدارة النادي التركي من أجل الموافقة على مشاركته مع منتخب بلاده في أولمبياد طوكيو 2021، وتحقيق حلمه بالتواجد في البطولة وهو ما سيتم حسمه خلال الساعات المقبلة قبل تحديد الأسماء النهائية المشاركة في الأولمبياد في 30 يونيو الجاري.

وأكد مسؤولو الاتحاد المصري لكرة القدم، أنه لم يتسلم أي رد رسمي من نادي غلطة سراي بشأن مشاركة مصطفى محمد مهاجم الفريق في أولمبياد طوكيو سواء بالموافقة أو الرفض.

وأوضح الاتحاد أن الاتصالات قائمة مع جميع الأندية التي يشارك فيها اللاعبون المحترفون الذين يرغب شوقي غريب المدير الفني للمنتخب المصري الأولمبي، ولم يتم حسم الأمر حتى الآن، وفي حال وصول أي رد رسمي من أي ناد سيتم الإعلان عنه.