أنقرة (زمان التركية) – قالت وزارة الخارجية التركية إن أنقرة ملتزمة باتفاقها الأخير مع أثينا بعدم إجراء أي تدريبات في بحر إيجه خلال الصيف، لكن “لا ينبغي أن يدفع ذلك اليونان إلى انتهاك الصفقة تمامًا وـ تبقِي تركيا – يدها مقيدة”.

في البيان الصادر يوم الجمعة اتهم وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو اليونان بمخالفة اتفاق وقف التدريبات البحرية بالمنطقة في الصيف بإصدار نافتكس -إشعار ملاحي- يوم الأحد الماضي لتدريب البحرية في بحر إيجة.

ردا على الانتهاك المزعوم للمعاهدة، أعلنت تركيا يوم الأربعاء حالة تأهب ملاحية خاصة في المياه الدولية لبحر إيجه وإعلانها كمنطقة تدريب.

يتزامن ذلك مع فترة يريد فيها الاتحاد الأوروبي تحسين العلاقات مع تركيا بع توترت العلاقات بين الطرفين، لا سيما بسبب التوتر المتزايد في شرق البحر المتوسط.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قال أمس في حديثه خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بعد قمة قادة الاتحاد الأوروبي في بروكسل، إن التوتر مع تركيا انخفض في الأسابيع القليلة الماضية، لكنه قال إنهم سوف يواصلون التصرف بحذر في هذا الموضوع.

وقال ماكرون: “سنواصل توخي اليقظة ونعاود الانخراط في عمل مشترك طوال الصيف”.