أنقرة (زمان التركية) – قال برلماني قيرغيزي إنه لا يمكن السماح لدولة أخرى باختطاف الأشخاص من بلاده، في إشارة إلى تركيا.

أدلى البرلماني مارلان ماماتاليف، بتصريح بشأن المدير السابق لمؤسسة “سابات” التعليمية التركية أورهان إيناندي الذي يحمل الجنسية القرغيزية، المختفي منذ أواخر الشهر الماضي، والذي تقول أسرته إن الاستخبارات التركية، اختطفته من أجل نقله إلى تركيا ومحاكمته بتهمة الانتماء لحركة الخدمة.

ماماتاليف، قال إنه لا يمكن نسيان العمل الذي قام به أورهان إيناندي في قيرغيزستان، مشيرا إلى أنه يجب بذل قصارى الجهد والعمل بكل قوة لإيجاد أورهان إيناندي بأمان.

وتابع ماماتاليف: “كدولة، نحن مسؤولون عن صحة وسلامة كل مواطن. على وجه الخصوص، يجب ألا نسمح أبدًا لدول أخرى بتنفيذ عمليات وخطف أشخاص على أراضينا. لسوء الحظ، فإن اختفاء أورهان يقلق مجتمعنا. وحقيقة أنه لم يتم العثور عليها حتى الآن تثير أسئلة مختلفة لدى الناس”.

وأشار البرلماني إلى أن إيناندي قدم مساهمات كبيرة لقيرغيزستان وأحدث ثورة في النظام التعليمي، حيث تلقى الآلاف من الطلاب التعليم في المدارس التي افتتحها وأظهر هؤلاء أنهم الأفضل في مجالاتهم. أثبت هؤلاء الطلاب أنفسهم في العالم من خلال أعمالهم ودراساتهم الناجحة، ليس فقط في قيرغيزستان، ولكن أيضًا في الخارج.

وتقول أسرة التركي الأصل المختطف أورهان إيناندي إن جهاز المخابرات يقف وراء العملية وأنه تم احتجاز أورهان إيناندي المنتمي إلى حركة الخدمة بالسفارة التركية في العاصمة بيشيك، ويخشون من ترحيله إلى أنقرة.