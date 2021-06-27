أنقرة (زمان التركية) – تعهد زعيم حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض، كمال كليجدار أوغلو، بإجراء عدد من التعديلات خلال الأشهر الستة الأولى من العام في حال بلوغهم سدة الحكم.

خلال مشاركته في سلسلة افتتاحات بمدينة إزمير، أضاف زعيم المعارضة، قائلا: “سنحطم المصباح وستشرق الشمس من جديد”، في إشارة منه إلى رمز المصباح في شعار حزب العدالة والتنمية الحاكم.

ودعا كليجدار أوغلو أنصار الديمقراطية من الأتراك إلى توحيد الصف والمساندة، قائلا: “على جميع المواطنين المحبين للديمقراطية من جميع الفئات التكاتف سويا الآن ودعم الديمقراطية أيا ما كان الحزب السياسي الذي كنتم تدعمونه في السابق”.

ويريد حزب الشعب الجمهوري عقد انتخابات مبكرة، فيما حقق الحزب فوزا ساحقا في الانتخابات المحلية عام 2019 أمام حزب العدالة والتنمية.

وتعهد كليجدار أوغلو بإقرار تأمين الخدمات العائلية في حال بلوغهم سدة الحكم قائلا: “سنحل مشكلات الأطفال الجياع والأسر التي تعاني من مشاكل مادية أيا ما كان حزبها السياسي”.

وفيما يخص استثمارات البلديات التابعة لحزب الشعب الجمهوري ذكر كليجدار أوغلو أن البلديات التابعة للحزب قدمت أربعة أضعاف المساعدات الاجتماعي التي قدمتها البلديات التابعة للحزب الحاكم، قائلا: “وحافظنا على كرامة وشرف الشخص أثناء تقديم هذه المساعدات، ولم نظهر فقر المحتاج. بإذن الله سنطبق تأمين الخدمات العائلية عندما نبلغ سدة الحكم بإذن الله. وسننهي الفقر في منطقة الأناضول. ولن يخلد طفل داخل تركيا إلى النوم وهو جائع”.