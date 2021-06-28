أنقرة (زمان التركية) – قال القائد السابق لمنطقة البحر الأسود، الأدميرال المتقاعد تورك أرتورك، إنه بعد الاجتماع الذي جمع بين الرئيس رجب أردوغان، ونظيره الأمريكي، جو بايدن، منتصف الشهر الجاري، بدأت تركيا في تقديم التنازلات واحدة تلو أخرى.

تورك أرتورك قال إن حكومة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، تتنازل عن أمن تركيا ومصالحها لإطالة عمرها.

وأوضح أرتورك أن بلاده فتحت منطقة البحر الأسود أمام الناتو والولايات المتحدة، مشيرا إلى أن هذا من شأنه إزعاج روسيا، لذلك يجب على أنقرة التصرف بحذر وعدم استفزاز موسكو.

وحذر أرتورك بلاده من استفزاز روسيا، تجنبا لإظهار الأخيرة الملفات الجنائية في الأمم المتحدة مثل تجارة النفط مع داعش، وتهريب القطع الأثرية التاريخية.

واليوم بدأت الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها في الناتو مناورات “نسيم البحر Sea Breeze 2021” بمشاركة ما يقرب من 5 آلاف جندي في البحر الأسود على الساحل الأوكراني، على الرغم من اعتراضات روسيا.

يأتي ذلك رغم أن السفارة الروسية في واشنطن وجهت الأسبوع الماضي دعوة لإلغاء المناورات في البحر الأسود.

كما أكد أرتورك أنه بعد اجتماع بايدن وأردوغان، تم ابتلاع قضية منظومة الصواريخ إس-400 وطائرات إف-35 الأمريكية.

كما استنكر الأدميرال المتقاعد عرض تركيا تأمير مطار حامد كرزاي في أفغانستان من أجل كسب تأييد الولايات المتحدة.