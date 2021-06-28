كييف (زمان التركية) – بدأت الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاؤها في الناتو مناورات “نسيم البحر Sea Breeze 2021” بمشاركة ما يقرب من 5 آلاف جندي على الساحل الأوكراني، على الرغم من اعتراضات روسيا.

انطلقت مناورات Sea Breeze 2021 العسكرية، التي يشارك فيها 5000 جندي من 32 دولة، في البحر الأسود، حيث تصاعدت التوترات عندما أطلقت روسيا طلقات تحذيرية على المدمرة البريطانية HSM Defender، التي تقول موسكو إنها انتهكت الحدود.

وتشارك 32 دولة من 6 قارات، و 5 آلاف جندي، و32 سفينة، و40 طائرة، و18 فريقًا للعمليات الخاصة والغطس في المناورات البحرية العسكرية التي تقام للمرة 21 منذ عام 1997، وفق النسخة التركية من وكالة “سبوتنك”.

يأتي ذلك رغم أن السفارة الروسية في واشنطن وجهت الأسبوع الماضي دعوة لإلغاء المناورات في البحر الأسود.

قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف، إن الناتو سيستفيد من مناورت نسيم البحر، الذي سيبدأ نهاية الشهر الجاري، في تزويد كييف بالأسلحة والذخيرة الحديثة، وأن الجيش الروسي سيتابع التدريبات عن كثب.

قال كوناشينكوف في بيان: “ستراقب وزارة الدفاع الروسية بعناية عمليات الإعداد والتنفيذ للتمرين الأمريكي الأوكراني المشترك”نسيم البحر”، الذي ستشارك فيه دول الناتو، وستستجيب بشكل مناسب للمواقف التي تنشأ لضمان الأمن العسكري لروسيا عند الضرورة”.

يذكر أن المناورات العسكرية ستنتهي في 11 يوليو القادم.

وكانت روسيا أبدت مؤخرًا انزعاجها من تزايد الدعم التركي لأوكرانيا، وعدم اعتراف أنقرة بضم شبه جزيرة القرم إلى روسيا.

وتعمل أنقرة على مساعدة البحرية الأوكرانية في الوفاء بمعايير حلف الناتو، والتنسيق مع دول الحلف، وإقامة شراكات لأمن البحر الأسود بشكل عام، تمهيدا لضم أوكرانيا لحلف الناتو.