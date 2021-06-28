أنقرة (زمان التركية) – نظم مدافعون عن حقوق الإنسان، وقفة احتجاجية في العاصمة السويدية ستوكهولم، للمطالبة بالكشف عن مصير أورهان إيناندي، المدير السابق لمؤسسة “سابات” التعليمية التركية في قرغيستان، والمختفي منذ أواخر الشهر الماضي.

أورهان إيناندي الذي لم يسمع عنه أي أخبار منذ ما يقرب من 26 يوما، يعتقد أنه مختطف من قبل المخابرات التركية ومحتجز بسفارة تركيا في بيشكيك.

بيان المظاهرة الذي صدر باللغات التركية والسويدية والإنجليزية، طلب “إنهاء الأنشطة القذرة التي يقوم بها نظام أردوغان، في الخارج من قبل جهاز المخابرات التركي”.

وفي إشارة إلى أن عدد الأشخاص الذين اختطفتهم تركيا في الخارج بلغ 113، طالب البيان بالعثور على أورهان إيناندي، وهو مواطن قيرغيزي من أصل تركي، في أسرع وقت ممكن.

وقال أحد المشاركين يدعى محمد طلحة كورت، إنهم اجتمعوا لمنع نظام أردوغان من اختطاف أورهان إيناندي من قيرغيزستان.

كما ذكر صفا تورهان، “أن المجتمع الدولي لا ينبغي أن يتسامح مع هذا التهور من قبل الأنظمة الاستبدادية مثل تركيا خارج حدودها. يجب حماية المستضعفين الذين يعيشون خارج بلادهم من الذراع الطويلة للحكام المستبدين”.

وتقول أسرة التركي الأصل المختطف أورهان إيناندي إن جهاز المخابرات يقف وراء العملية وأنه تم احتجاز أورهان إيناندي المنتمي إلى حركة الخدمة بالسفارة التركية في العاصمة بيشيك، ويخشون من ترحيله إلى أنقرة.

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