أنقرة (زمان التركية) – كشف رئيس حزب المستقبل المعارض في تركيا، أحمد داود أوغلو، أن الرئيس رجب طيب أردوغان، لن يقدم على إقالة وزير الداخلية سليمان صويلو، رغم تورطه في العديد من الفضائح.

وأوضح داود أوغلو خلال تصريحات على فضائية “قنال 42” التركية، أن رئيس حزب الحركة القومية، دولت بهجلي، ورئيس حزب الوطن، دوغو برينجك، أمرا أردوغان ببقاء صويلو في مقعده وعدم إقالته.

وأضاف داود أوغلو أنه سبق أن حذر أردوغان من بهجلي وبرينجك، لأنهم “سيجلبون إلى البلاد عقلية 28 فبراير 1997 الانقلابية”.

وأشار زعيم حزب المستقبل إلى أن النظام الرئاسي الذي طبقه أردوغان، تم بموجبه تعيين مفوضين إلى جانب الوزراء، متبعا: “الرئيس لا يعطي واجبات كافية للوزير الذي اختاره، ونواب الوزراء الذين يعينهم بجانبه يتصرفون كمفوض الرئيس ضد الوزير الحالي على أمل أن يصبح الوزير القادم. كثير من الوزراء مشغولون الآن بمراقبة ظهورهم أمام نوابهم. كما يحاول العديد من نواب الوزراء كسب التأييد من خلال إبلاغ الرئيس عن الوزارة”.

وأكد داود أوغلو على أن “بهجلي وبرينجك اللذين دافعا عن حظر الحجاب في انقلاب 28 فبراير 1997، هم من يقفون بجانب صويلو”.

يذكر أن زعيم المافيا التركي، سادات بكر، اتهم مؤخرا سليمان صويلو بالتعامل مع شخصيات متورطة في قضايا فساد ومساعدتهم على الهرب من تركيا قبل فتح تحقيقات معهم، وزادت الدعوات المطالبة بإقالة صويلو، لكن الرئيس لم يكثرت لتلك الدعوات، بل دافع عنه واعتبر الهجوم عليه هجوما على تركيا.