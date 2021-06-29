أنقرة (زمان التركية) – عاصرت المسنة التركية، شاكار أصلان، 3 سلاطين و12 رئيسا تركيا، على مدار عمرها البالغ 120 عاما.

أصلان التي تعيش في ولاية أماسيا التركية، لديها 5 أولاد و12 حفيدًا، وتعيش بصحة جيدة حتى الآن.

وكشفت المعمرة أصلان التي تحتفل بعيد ميلادها الـ120 أنها تعتقد أن السبب وراء صحتها حرصها على تناول الزبادي والزبدة والعسل والبيض المسلوق بشكل دائم.

وشكرت الجدة أصلان أسرتها على الاحتفال بعيد ميلادها، وأضافت قائلة: “الحمد لله لا أشعر بالمرض”.

وأوضحت سراب يوكسال ابنة الجدة أصلان، أن والدتها تأكل الطعام الطبيعي ولا تأكل الوجبات الجاهزة مطلقا.

وذكرت يوكسال أن والدتها مصابة بالزهايمر منذ 7 سنوات، لذلك يعيشون معها.

وأشارت يوكسال إلى أن والدتها “لا تعاني إلا من الزهايمر” وأضافت “منذ 6 أشهر، أصبت أنا وطفلي وزوجتي بفيروس كورونا. قمنا بفحص والدتي على الفور وكانت النتيجة سلبية. في ذلك الوقت، لم نتواصل مع والدتي، أعطيتها أدويتها وبقيت في غرفة منفصلة، وتعاملت معها من خلال ارتداء القفازات وقناع مزدوج. لم تغادر والدتي غرفتها لمدة 20 يومًا”.