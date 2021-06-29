أنقرة (زمان التركية) – كشف زعيم المافيا التركي، سادات بكر، عن فضيحة جديدة تورط فيها شخصية مقربة من الرئيس رجب طيب أردوغان، وتم ذكر إسرائيل في القضية.

سادات بكر قال في تغريدات على تويتر إن ضحيته الجديدة هو جيهان أكشي أوغلو رئيس مجلس إدارة شركة “أبكا” القابضة العاملة في مجال صناعة الدفاع، والذي يعتبر المدير الفعلي لفندق “بارامونت” الذي كثر الحديث عنه مؤخرا لكونه أحد أملاك رجل الأعمال سيزجين باران كوركماز المتهم بالاحتيال، والذي استضاف في فندقه عددا من رجال السياسة والإعلام بدون مقابل من أجل شراء ذممهم.

قال سادات بكر إن جيهان أكشي أوغلو ، وهو أيضا مقرب من الرئيس التركي أردوغان، متورط في واقعة فساد كبيرة ضحيتها الدولة التركية، حيث اشترى تقنية لتحليل المنصات الاجتماعية من إسرائيل بقيمة 3 ملايين دولار، وباعها للحكومة التركية بقيمة 50 مليون دولار.

وتخضع منصات التواصل الاجتماعي في تركيا منذ سنوات لرقابة مشددة، ويمكن أن تتسبب تغريدة في سجن صاحبها لسنوات.

زعيم المافيا قال إن أكشي أوغلو هو الابن الروحي لوزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، حيث يهتم به كثيرا وخصص له أكثر من فرد حماية، في الوقت الذي يتم فيه تخصيص شخص واحد فقط لحماية أي سياسي.

سادت بكر زعم أن أكشي أوغلو كان لديه صديقة من دياربكر، وضربها، وعندما ذهبت إلى مركز الشرطة تم إغلاق القضية بسبب نفوذه وقربه من وزير الداخلية.

سادات بكر قال مهددا أكشي أوغلو: “السياسيون والبيروقراطيون الذين جعلتهم يشربون الخمر ومنحتهم الرشاوى، لن يتمكن أي منهم من إنقاذك. لأن هناك بعض الأشخاص المحترمين حقًا ينظرون في قضيتك الآن”.