أنقرة (زمان التركية) – أعلنت وزارة الخارجية التركية أن وزير خارجية الروسي، سيرجي لافروف، سيجري غدا الأربعاء زيارة إلى تركيا.

وأفادت الخارجية التركية في بيان أن لافروف سيزور تركيا في الثلاثين من يونيو/ حزيران الجاري استجابة لدعوة نظيره التركي مولود جاويش أوغلو.

وأوضحت الخارجية أن لافروف سيجتمع مع جاويش أوغلو في مدينة أنطاليا، حيث ستشهد اللقاءات بحث العلاقات بين تركيا وروسيا بجانب القضايا الإقليمية.

وتأتي الزيارة بعد انطلاق مناورات حلف الناتو “نسيم البحر Sea Breeze 2021” في البحر الأسود على الساحل الأوكراني، على الرغم من اعتراضات روسيا.

وتشارك 32 دولة من 6 قارات، و 5 آلاف جندي، و32 سفينة، و40 طائرة، و18 فريقًا للعمليات الخاصة والغطس في المناورات البحرية العسكرية التي تقام للمرة 21 منذ عام 1997.

يأتي ذلك رغم أن السفارة الروسية في واشنطن وجهت الأسبوع الماضي دعوة لإلغاء المناورات في البحر الأسود.

وكانت روسيا أبدت مؤخرًا انزعاجها من تزايد الدعم التركي لأوكرانيا، وعدم اعتراف أنقرة بضم شبه جزيرة القرم إلى روسيا.

وتعمل أنقرة على مساعدة البحرية الأوكرانية في الوفاء بمعايير حلف الناتو، والتنسيق مع دول الحلف، وإقامة شراكات لأمن البحر الأسود بشكل عام، تمهيدا لضم أوكرانيا لحلف الناتو.