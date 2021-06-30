أنقرة (زمان التركية) – سجلت البنوك العامة في تركيا، خسارة صافية قدرها 1.1 مليار ليرة في الفترة من أبريل إلى مايو 2020.

وبدأت البنوك العامة التي وزعت قروضا بفائدة أقل من التضخم العام الماضي في شطب خسائرها هذا العام مع زيادة أسعار الفائدة.

ووفقًا لبيانات وكالة التنظيم والرقابة المصرفية (BDDK)، فإن صافي خسارة البنوك العامة، ارتفع إلى 644 مليون ليرة في مايو 2021، بعد أن كان 432 مليون ليرة في أبريل 2021.

وبالتالي، بلغ إجمالي صافي الخسارة لبنوك الودائع العامة في أبريل ومايو 2021 مليار و76 مليون ليرة.

رئيس قسم المالية بجامعة باشكنت الأستاذ الدكتور شينول بابوشكو قيم الاختلاف في الربحية بين البنوك العامة والخاصة، وقال في تصريحات لصحيفة (سوزوجو) إن هناك عاملين بارزين في خسارة البنوك العامة، وأشار إلى أن السبب الأول هو ارتفاع أسعار الفائدة مقارنة بالعام الماضي.

يذكر أن البنوك العامة قدمت الكثير من القروض بأسعار فائدة منخفضة تراوحت بين 7 و 8 في المائة العام الماضي، لكن أسعار الفائدة هذا العام كانت أعلى بمقدار 10 نقاط، ولفت الانتباه بشكل خاص إلى قروض الإسكان الممنوحة لأجل 10 سنوات بفائدة منخفضة، قال الدكتور شينول بابوشكو إن هذا كان العامل الأول في الخسارة.

في إشارة إلى سندات الخزانة باعتبارها العامل الثاني في الانتقال إلى الخسارة، قال الخبير إن البنوك العامة اشترت سندات خزانة كبيرة العام الماضي، لكن قيمة هذه السندات انخفضت مع ارتفاع أسعار الفائدة، وكان هذا الوضع فعالاً في خسارة الجمهور والبنوك.

وأعلنت بنوك الودائع العامة عن أرباح صافية قدرها 1 مليار و562 مليون ليرة في أبريل 2020، و 3 مليارات و596 مليون ليرة في مايو، و 5 مليارات و158 مليون ليرة في فترة الشهرين.

وانخفض صافي أرباح البنوك، والذي بلغ 9 مليارات و579 مليون ليرة تركية في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2020، إلى 709 ملايين ليرة بانخفاض قدره 92.6 في المائة في نفس الفترة من عام 2021.

بلغ إجمالي صافي الربح لجميع البنوك العامة، بخلاف البنوك المودعة صفرًا في مايو 2021. كان هذا الرقم 4.1 مليار ليرة تركية في مايو 2020.

انخفض إجمالي صافي أرباح البنوك العامة، والذي بلغ 12 مليار ليرة تركية في الفترة من يناير إلى مايو من عام 2020، بنسبة 65.2 في المائة إلى 4.2 مليار ليرة في نفس الفترة من عام 2021.

أصبح صافي أرباح البنوك الخاصة المحلية، والذي بلغ 2.2 مليار ليرة في مايو 2020، و2 مليار ليرة في نفس الشهر من عام 2021.

ارتفع صافي ربح البنوك الخاصة المحلية، والذي كان 8.2 مليار ليرة في الفترة من يناير إلى مايو من عام 2021، بنسبة 22 في المائة إلى 10 مليارات ليرة في نفس الفترة من عام 2021.