أنقرة (زمان التركية) – اعتقلت السلطات في تركيا 10 أشخاص على صلة بزعيم المافيا سادات بكر، في حملات أمنية ضد أتباع الرجل الذي كشف مؤخرًا العديد من الفضائح بحق مسؤولين حاليين وسابقين.

حملة الاعتقال تمت من أجل الوصول إلى أدلة جديدة بشأن جريمة قتل تم ارتكابها قبل 4 سنوات.

شعبة مكافحة الجريمة المنظمة بمديرية أمن إسطنبول قالت إنه تم التوصل إلى معلومات جديدة بشأن واقعة مقتل شخص يدعى ج.ش في منطقة شكماكوي في 31 أغسطس 2017 وتم القبض على 4 أشخاص على علاقة بواقعة القتل هذه تم التوصل إلى معلومات جديدة بشأن الجريمة.

تم شن حملات متزامنة في 4 مدن مركزها إسطنبول للقبض على 13 شخصا، وتم اعتقال 10 مشتبه بهم، من بينهم محام يدعى أ.س.

هذا وأعلنت السطات أنها صادرت 4 بندقيات وسيفا و149 طلقة و12 شيكا بقيمة 915 ألف ليرة خلال أعمال تفتيشها لمنازل المشتبه بهم.

وينظر إلى حملة الاعتقال الجديدة على أنها انتقامية من سادات بكر الذي بدأ قبل فترة في نشر الكثير من المعلومات حول تورط مسؤولين حاليين وسابقين ورجال أعمال مقربين من الرئيس أردوغان، في أفعال يعاقب عليها القانون.

وعقب حملة أمنية انطلقت ضد رجاله في تركيا في أبريل الماضي أسفرت عن اعتقال أكثر من 40 شخصا، استهدف سادات بكر مسؤولين حاليين وسابقين، وفي مقدمتهم وزيرا الداخلية سليمان صويلو والأسبق محمد آغار، وكشف تورطهما في جرائم يعاقب عليها القانون.