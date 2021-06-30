أنقرة (زمان التركية) – انتحر مدير فرع مكتب العمل في العاصمة أنقرة، بالقفز من نافذة الطابق السادس عشر لمبنى المديرية العامة لمكتب العمل.

الموظفون أبلغوا الشرطة والفرق الطبية فور سقوط مديرهم المدعو مقدر ج. على شرفة بمدخل المبنى نفسه.

وفور تلقي البلاغ انتقلت فرق الشرطة والفرق الطبية إلى موقع الحادث، حيث كشفت الفحوصات الأولية مفارقة مقدر ج. الحياة.

تم نقل جثمان مقدر إلى مشرحة الطب الشرعي في أنقرة لتشريحها، بينما بدأت الشرطة تحقيقا في الواقعة.

وتتزايد وقائع الانتحار في تركيا، وتربط عدد من التقارير القضية بالأوضاع الاقتصادية.

يذكر أن شهر أبريل/ نيسان الماضي شهد انتحار 129 شخصا على الأقل بينهم 8 أطفال، وفق بيانات جمعتها البرلمانية التركية المعارضة عن حزب الشعب الجمهوري جمزة تاشجيار.

وأعلن فاروق سيزر، رئيس نقابة الشرطة التركية، عن تقرير يشير إلى انتحار 15 شرطياً خلال 25 يوماً من الشهر السابق، بسبب مشاكل العمل الإدارية والضغوطات التي يتعرضون لها من قبل مدرائهم.

وفي فبراير الماضي قال تقرير أعده حزب الشعب الجمهوري إن حالات الانتحار في تركيا ازدادت لأسباب اقتصادية بنسبة 38٪ في الفترة 2017-2019. بينما توفي 232 شخصًا في عام 2017 لأسباب اقتصادية، ارتفع هذا العدد إلى 312 في عام 2019.