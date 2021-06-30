أنقرة (زمان التركية) – حذرت وكالة التصنيف الائتماني الدولية “ستاندرد آند بورز” في تقريرها الأخير من هشاشة تركيا تجاه أي تشديد مفاجئ قد تشهده الظروف المالية بالخارج.

وأشارت ستاندرد آند بورز في تقريرها إلى تجاوز تركيا مخاطر التشديد المالي الحاد ومؤشر الفائدة التي تبقي عليه عند مستوى 19 في المئة منذ شهر مارس/ آذار الماضي.

وتوقعت ستاندرد آند بورز أن يسجل متوسط معدل التضخم النقدي في تركيا نحو 15.3 في المئة في عام 2021 ونحو 11.3 في المئة في عام 2022.

ومنذ شهر أبريل الماضي تجاوز معدل التضخم النقدي في تركيا 17 بالمئة.

بينما توقعت أن تبلغ الفائدة نحو 16 في المئة بنهاية عام 2021 ونحو 12 في المئة بنهاية عام 2022 ونحو 9.80 في المئة بنهاية عام 2023 ونحو 9.8 في المئة بنهاية عام 2024.

وتتوقع ستاندرد آند بورز أن تسجل الأسواق الناشئة باستثناء الصين نموا بنحو 4.9 في المئة خلال عام 2022 وبنحو 4 في المئة خلال عامي 2023 و2024.

تغيير توقعات النمو

ومع استمرار تفشي فيروس كورونا المستجد بها خفضت ستاندرد آند بورز توقعاتها لنمو الهند من 11 في المئة إلى 9.5 في المئة، كما خفضت توقعاتها لنمو الفليبين من 7.9 في المئة إلى 6 في المئة، وماليزيا من 6.2 في المئة إلى 4.1 في المئة.

وأبقت وكالة التصنيف الائتماني توقعاتها لنمو الصين عند مستوى 8.3 في المئة.

وعلى الصعيد الآخر رفعت ستاندرد آند بورز توقعاتها لنمو الاقتصاديات النامية الأخرى، حيث رفعت توقعاتها لنمو البرازيل من 3.4 في المئة إلى 4.7 في المئة، وجنوب أفريقيا من 3.6 في المئة إلى 4.2 في المئة، وروسيا من 3.3 في المئة إلى 3.7 في المئة، وبولندا من 3.4 في المئة إلى 4.5 في المئة.

هذا ورفعت ستاندر آند بورز توقعاتها لنمو المكسيك أيضا من 4.9 في المئة إلى 5.8 في المئة.