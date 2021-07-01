أنقرة زمان التركية) – أعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو أن بلاده ستسمح للمواطنين الروس الذين تم تطعيمهم بأي لقاح روسي بدخول البلاد من دون الحاجة إلى الخضوع لاختبار “بي سي أر”.

وقال تشاووش أوغلو خلال مؤتمر صحفي عقب محادثاته مع نظيره الروسي سيرغي لافروف إن “تركيا تقبل السياح الروس الذين تلقوا جرعتين من أي لقاح روسي (مسجل)، أي تم تطعيمهم. وفي الحالات الأخرى نطلب إجراء اختبار بي سي أر سلبي خلال 72 ساعة قبل سفرهم إلى الجمهورية”.

وأشار رئيس الدبلوماسية التركية إلى أنه خلال المحادثات مع لافروف، عرضت تركيا على الاتحاد الروسي الاعتراف المتبادل بشهادات التطعيم.