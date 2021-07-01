أنطاليا (زمان التركية) – أكد وزيرا خارجية روسيا وتركيا، سيرغي لافروف ومولود تشاووش أوغلو، أنهما اتفقا على أن تطبيق مشروع قناة إسطنبول المائية لن يخص معايير تواجد السفن العسكرية الأجنبية في البحر الأسود.

وأعرب لافروف، أثناء مؤتمر صحفي مشترك في أنطاليا مع تشاووش أوغلو، عن ارتياح موسكو بالتعاون مع أنقرة في المسائل المتعلقة بتطبيق اتفاقية مونترو الخاصة بنظام ملاحة السفن الحربية عبر مضيقي البوسفور والدردنيل.

وقال: “أثبتنا خلال مفاوضاتنا اليوم أن خطط بناء قناة اسطنبول لن تمس بأي شكل من الأشكال معايير تواجد الأساطيل العسكرية للدول الأجنبية في البحر الأسود”.

بدوره، شدد تشاووش أوغلو خلال المؤتمر على أن تطبيق المشروع لن يؤثر على تنفيذ اتفاقية مونترو.