أنقرة (زمان التركية) – انتحر محامٍ شاب في تركيا بإلقاء نفسه أمام سيارة على الطريق السريع.

الحادث وقع في حوالي الساعة 4.50 من صباح الجمعة، على الطريق السريع في “كوتشوك تشاكمجه” بإسطنبول.

المحامي دوكهان ديرجان نزل من سيارته على الطريق السريع، وانتظر برهة، ثم قفز أمام سيارة مسرعة ليلقى حتفه على الفور.

لم تتوقف السيارة التي صدمت المحامي التركي البالغ 28 عاما، وجاري البحث عنها الآن.

جثة المحامي الشاب نقلت إلى مشرحة الطب الشرعي لتشريحها، ولا يزال التحقيق في الحادث مستمرا.

وتتزايد وقائع الانتحار في تركيا، وتربط عدد من التقارير القضية بالأوضاع الاقتصادية.

يذكر أن شهر أبريل/ نيسان الماضي شهد انتحار 129 شخصا على الأقل، بينهم 8 أطفال، وفق بيانات جمعتها البرلمانية التركية المعارضة عن حزب الشعب الجمهوري، جمزة تاشجيار.

وفي فبراير الماضي قال تقرير أعده حزب الشعب الجمهوري إن حالات الانتحار في تركيا ازدادت لأسباب اقتصادية بنسبة 38٪ في الفترة 2017-2019، بينما توفي 232 شخصًا في عام 2017 لأسباب اقتصادية، وارتفع هذا العدد إلى 312 في عام 2019.

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