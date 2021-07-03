أنقرة (زمان التركية) – قالت وكالة الأنباء الأمريكية بلومبرج، إن الهدنة الحالية بين الرئيس التركي رجب أردوغان، ونظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، مؤقتة.

نشرت بلومبرج تحليلا بقلم الكاتب بوبي جوش، الذي أكد أن “وقف إطلاق النار بين أردوغان وماكرون لن يستمر طويلا، فكلاهما مكاسبهما تزداد مع اشتعال العداء بينهما”.

وأوضح التحليل أن التفسير الأكثر ترجيحا في تغير اللهجة بين الزعيمين، هو وصول جو بايدن للبيت الأبيض، وقرب رحيل المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.

وأشار جوش إلى أن كلا من ماكرون وأردوغان يحاولان إيجاد مكان لهما في القائمة الجديدة لجو بايدن.

وأكد جوش على تضاءل دور أردوغان بالفعل، مشيرا إلى أن بايدن لن يتسامح مع سلوك أردوغان بقدر ما تسامح معه سلفه دونالد ترامب.

وفي إشارة إلى أن أردوغان سيفتقد ميركل أكثر من ترامب، قال بوبي جوش: “كان بإمكان أردوغان الاعتماد على ميركل لمنع الحلفاء الأوروبيين من الرد بقسوة أكبر على الاستفزازات التركية”.

وشدد التحليل على أن فوز مرشحة حزب الخضر الألماني لرئاسة الوزراء أنالينا بربوك سيكون بمثابة “أنباء سيئة لأردوغان”.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قال في حديثه خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بعد قمة قادة الاتحاد الأوروبي في بروكسل، إن التوتر مع تركيا انخفض في الأسابيع القليلة الماضية، لكنه قال إنهم لن يتجاهلوا التصرف بحذر.

وقال ماكرون: “سنواصل توخي اليقظة ونعاود الانخراط في عمل مشترك طوال الصيف”.

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