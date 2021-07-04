أنقرة (زمان التركية) – كشف برلماني عن حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض أنه تم قطع الكهرباء عن مسجد في منطقة مازيداغ بولاية ماردين لعدم سداده فواتير الكهرباء.

وعبر حسابه على تويتر، قال البرلماني محمود تانال، إن الحكومة التركية قطعت الكهرباء عن مسجد “القبة” في بلدة مازيداغ بمدينة ماردين منذ نحو شهر بسبب الفواتير غير المسددة.

أضاف قائلا: “دمروا المزارعين وقطعوا الكهرباء عن الوحدات السكنية والآن حان الدور على مساجد الله. هل من المعقول قطع الكهرباء عن الجامع لعدم سداده الفاتورة؟”.

ونشر تانال على تويتر صورا من البيان الصحفي الذي ألقاه من أمام المسجد وعلق عليه قائلا: “قطعت الحكومة الكهرباء عن الجامع بحجة التأخر في سداد الفواتير، في حين أن المواطنين هم من يتولون سداد النفقات الخاصة بالمسجد. تركوا مسجد الله في ظلام كاحل. لقد انقضى شهر على قطع الكهرباء، لذا لا تكتفوا بمشاهدة ما يحدث”.

وارتفعت رسوم الكهرباء في تركيا بنسبة 22 في المائة منذ يناير الماضي.