أنقرة (زمان التركية) – ارتفع معدل التضخم النقدي في تركيا خلال شهر يونيو الماضي، وتجاوز التوقعات مسجلا 17.53 في المئة، وفق بيانات رسمية، ليبلغ أعلى مستوى له في العامين الماضيين.

كان التضخم النقدي انخفض في تركيا خلال مايو وبلغ 16.59%.

كشفت هيئة الإحصاء التركية أن معدلات التضخم الخاصة بشهر يونيو/ حزيران المنصرم، ارتفعت بنحو 1.94 في المئة مقارنة بالشهر السابق وبنحو 8.45 في المئة مقارنة بشهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي وبنحو 14.55 في المئة مقارنة بمتوسط الاثني عشر شهرا.

وكان من المنتظر أن يرتفع معدل التضخم خلال شهر يونيو/ حزيران ليبلغ 17 في المئة على الصعيد السنوي وذلك بعدما تراجع خلال شهر مايو، لكنه تجاوز التوقعات.

وسجلت المشروبات الكحولية ومنتجات التبغ أقل زيادة سنوية بنسبة زيادة بلغت 2.01 في المئة.

وتضمنت السلع التي سجلت ارتفاعا منخفضا على الصعيد السنوي كلا من الاتصالات بنحو 6.13 في المئة والملابس والأحذية بنحو 7.05 في المئة والتعليم بنحو 10.86 في المئة.

وعلى صعيد السلع ذات الزيادة الكبيرة تصدر النقل القائمة بزيادة بلغت 26.29 في المئة تلته مستلزمات المنزل بنحو 25.69 في المئة ثم السلع الغذائية والمشروبات غير الكحولية بنسبة 19.99 في المئة.

وكانت المشروبات الكحولية ومنتجات التبغ الفئة الوحيدة التي سجلت تراجعا على الصعيد الشهري بنسبة بلغت 0.01 في المئة.

وتضمنت قائمة السلع التي سجلت أقل زيادة كلا من الاتصالات بنسبة 0.35 في المئة والصحة بنسبة 0.80 في المئة والسلع الغذائية والمشروبات غير الكحولية بنسبة 0.88 في المئة.

وفي المقابل تضمنت قائمة السلع التي سجلت أعلى زيادة كلا من مستلزمات المنزل بنحو 4.50 في المئة والخدمات الثقافية والترفيهية بنحو 4.46 في المئة والفنادق والمطاعم بنحو 3.82 في المئة.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلك الخاص بنحو 18.16 في المئة على الصعيد السنوي ونحو 2.44 في المئة على الصعيد الشهري.

وباستثناء الذهب ومنتجات التبغ والمشروبات الكحولية والطاقة والسلع الغذائية الخام فإن مؤشر أسعار المستهلك ارتفع خلال شهر يونيو/ حزيران الماضي بنحو 2.44 في المئة مقارنة بالشهر السابق وبنحو 9.08 في المئة مقارنة بشهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي وبنحو 18.16 في المئة مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق وبنحو 14.87 في المئة مقارنة بمتوسط الاثني عشر شهر الماضية.