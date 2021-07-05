أنقرة (زمان التركية) – أنتجت تركيا فيلما جديدا عن أحداث الانقلاب الذي شهدته البلاد منتصف يوليو 2016، ولكن برعاية شركات صادرتها الحكومة عقب الانقلاب.

رئيس دائرة الاتصالات في مؤسسة الرئاسة التركية، فخر الدين ألتون، نشر لقطات من فيلم “وقت الشفق 7/15” على حسابه الرسمي على تويتر، وهو الفيلم الذي يتناول أحداث محاولة الانقلاب الفاشل.

ويأتي الفيلم الجديد في الذكرى الخامسة لمحاولة الانقلاب التي وقعت يوم 15 يوليو 2016، والتي يصفها قسم من المعارضة بأنها “مسرحية” وأن الأحداث كانت مدبرة من قبل الرئيس رجب طيب أردوغان.

وظهر من بين الرعاة للفيلم “شركة كوزا، استقبال”، وهما من الشركات التي صادرتها الحكومة وعينت عليها وصاة بموجب مرسوم القانون الذي أصدرته عقب الانقلاب.

وكتب ألتون “هذه الأمة بأيديهم العارية وقلوبهم الشجاعة لم تسمح للانقلابيين والغزاة بالمرور”.

وأشار ألتون إلى أن العرض الأول للفيلم سيكون منتصف يوليو 2021.

أكين إيباك، رئيس مجلس إدارة مجموعة “كوزا” سخر من وجود شركته التي تمت مصادرتها ضمن رعاة الفيلم، حيث قال “عليكم أن تبتعدوا من أكل الحرام والسحت وتدفعوا بعض الأموال من حسابكم لمشاريعكم الذاتية على الأقل”.