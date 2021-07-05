أنقرة (زمان التركية) – أقيم بقصر “مسلك” في إسطنبول حفل زفاف يافوز سليم عثمان أوغلو حفيد السلطان العثماني عبد الحميد الثاني، من الجيل الخامس.

حفل الزفاف أقيم في حديقة القصر الذي عاش فيه السلطان عبد الحميد الثاني لمدة 8 سنوات من 1868 إلى 1876، عندما تولى العرش.

وبدأ حفل الزفاف بتلاوة القرآن الكريم، بعدها عزفت الفرقة العسكرية العثمانية “مهتر” ألحانها التي نالت إعجاب الحاضرين.

حفيد السلطان عبد الحميد الثاني، تزوج من المهندسة داملا إشيك.

وشهد على عقد القران، أمين عام منظمة التعاون الإسلامي السابق أ.د. دكتور. أكمل الدين إحسان أوغلو، ونائب ريزه السابق شوقي يلماز، صهر إسماعيل آغا محمد أفندي محمد كسكين ومؤسس وكالة فيكتور أوربيس ورئيسها جميل جنكيز.

ويعد حفل الزفاف هذا أول حفل زفاف يقام في إسطنبول لحفيد سلطان عثماني منذ ما يقرب من 9 سنوات.

وقال أورهان عثمان أوغلو، والد العريس، إنه سعيد جدًا بتزويج ابنه الوحيد في قصر “مسلك”، حيث أمضى فيه السلطان عبد الحميد السنوات الأخيرة من عهده وتلقى الأخبار السارة بصعوده إلى العرش.

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