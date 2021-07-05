أنقرة (زمان التركية) – زعم برلماني سابق عن حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، أن وزير الداخلية، سليمان صويلو، استقال من منصبه.

وعبر تويتر نشر البرلماني السابق فوزي إيشبشاران تغريدة بعنوان “معلومة من الكواليس” أشار خلالها إلى استقالة سليمان صويلو من منصبه كوزير للداخلية واقتراح الرئيس رجب طيب أردوغان شخصين على حليفه في الانتخابات دولت بهجلي لخلافة سويلو في وزارة الداخلية.

لكن مصادر بوزارة الداخلية نفت الادعاءات الصادرة عن إيشبشاران حول استقالة الوزير صويلو.

زعيم المافيا التركي سادات بكر، استهدف الوزير سليمان صويلو، واتهمه بارتكاب أعمال غير قانونية، في مقدمتها مساعدة متورطين بجرائم كبرى في مغادرة تركيا قبل التحقيق معهم، ورغم ذلك لم يقل أردوغان سويلو بعد.

وبسبب هذه الاتهامات، هناك انقسام حول سليمان سويلو داخل حزب العدالة والتنمية الحاكم وفي الشارع التركي.