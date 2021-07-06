أنقرة (زمان التركية) – ألغت شركة أبوظبي للمطارات، التي تتولى إدارة مطار أبو ظبي، اتفاقية بقيمة 2.9 مليار دولار تم إبرامها مع “كونسيرم” تحالف شركات يتضمن شركة TAV التركية للإنشاءات.

وكانت شركة Consolidated Contractors للإنشاءات، ومقرها اليونان، وشركة Arabtec، ومقرها الإمارات المتحدة العربية، بجانب شركة TAV للإنشاءات التركية ضمن التحالف الذي فاز بالمناقصة التي أقيمت في عام 2012 من أجل إنشاء صالة جديدة بمطار أبو ظبي الدولي وهو أكبر مطارات الإمارات العربية المتحدة.

أربعة مصادر مطلعة على الأمر أعلنت إبلاغها إلغاء الاتفاقية، في حين لم تُعلق أي من الشركات الباقية الأخرى ولا إدارة المطار حول الأمر.

وذكر أحد المصادر أن شركة أبو ظبي للمطارات ألغت الاتفاقية بسبب تجاوز التحالف لتكلفة المشروع.

وكانت الحكومة الإماراتية أرجأت حفل افتتاح الصالة، التي كان من المخطط افتتاحها في عام 2017 ولا تزال أعمال الانشاء قائمة بها، وذلك لأسباب مختلفة.

وكانت شركة أبو ظبي للمطارات قد أعلنت في عام 2019 الانتهاء من 97.6 في المئة من أعمال إنشاء الصالة.

وصرح مصدران مطلعان أنه تم إسناد مهمة إكمال الصالة إلى شركة Trojan، ومقرها الإمارات المتحدة، ولم تجب شركة Trojan عن الأسئلة المتعلقة بالأمر.

وكان من المنتظر أن تسهم الصالة التي تبلغ مساحتها 700 ألف متر مربع في نمو وتوسيع شركة الاتحاد للطيران.