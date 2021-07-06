بيشكيك (زمان التركية) – أدانت نائبة رئيس البرلمان القيرغيزستاني، عائدة قاسم علييف، حادث اختطاف التربوي التركي الحاصل على الجنسية القرغيزية والذي يقيم في البلاد منذ 30 عاما

وقالت “علييف” إن واقعة الاختطاف هذه سيئة ومحزنة للعلاقات بين البلدين، وأضافت: “إنها قضية سيادة وشرف بالنسبة لدولتنا، وبصفتنا برلمانيين سنطالب بتحقيق يتضمن خبراء دوليين ومؤسسات دولية. أورهان إيناندي مواطن قيرغيزستاني، والدولة مسؤولة عن كل مواطنيها ويتوجب عليها حمايتهم”.

كما أدان النائب في برلمان قيرغيزستان، دستان باكاشاف، اختطاف وترحيل المواطن التركي-القيرغيزي أورهان إيناندي، وانتقد عدم تصدي جهاز الاستخبارات القيرغيزي لجهاز الاستخبارات التركي.

وقال: “هذه الواقعة تعكس مستوى جهاز استخباراتنا. لم يتم اتخاذ أية إجراءات لردع جهاز استخبارات دولة أخرى… عدم إبداء أجهزة الدولة الاهتمام اللازم لهذه الواقعة منذ البداية وضع البلاد في موقف حرج أمام المجتمع الدولي، وأصبحنا في نظر المجتمع الدولي الدولة التي بالإمكان اختراقها والتحكم فيها”.

واعترف الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أمس الاثنين، باختطاف التربوي التركي أورهان إيناندي من قيرغيزستان ونقله إلى تركيا، بشكل قسري بعد أكثر من شهر على اختفائه.

يأتي ذلك بعدما نفى أردوغان للرئيس القرغيزي صدير جاباروف خلال زيارته البلاد مؤخرًا، معرفته بمكان تواجد أورهان إيناندي، بل إن أردوغان قال إنه لا يريد أن يسمع عن “إيناندي” شيئًا.

خلال لقاء صحفي عقب اجتماع مجلس الوزراء الرئاسي، قال الرئيس التركي إن جهاز الاستخبارات أحضر المسؤول العام لما سماه “منظمة فيتو” في آسيا الوسطى أورهان إيناندي إلى بلاده وقدمه إلى العدالة، على حد تعبيره.

ونشرت وسائل الإعلام التركية مقطع فيديو حديث يظهر فيه أورهان إيناندي بعد اعتقاله.

#SONDAKİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milli İstihbarat Teşkilatımız son olarak FETÖ’nün Orta Asya genel sorumlusu Orhan İnandı’yı ülkemize getirerek adalete teslim etmiştir.https://t.co/ufUTkYZmG0 pic.twitter.com/kvnWygIVkb — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) July 5, 2021

وفي الأيام الماضية، حظيت قضية أورهان إيناندي الحاصل على الجنسية القرغيزية، باهتمام دولي واسع، ومن المنتظر أن يكون هناك رد فعل بعد اعتراف أردوغان بجريمة الاختطاف القسري.