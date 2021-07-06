أنقرة (زمان التركية) – أقدم إلياس تاتيك، أحد أهم عازفي الكمان في تركيا، على الانتحار في منزله بمنطقة ساريير في مدينة إسطنبول.

خيمت حالة من الحزن على الوسط الفني في تركيا بعد إعلان وفاة تاتيك الذي أنتج العديد من المقطوعات الموسيقية الشهيرة، من بينها “عثرت عليكِ” و”سنواتي” و”وُلدت في يوم ممطر” و”لو كتبت حياتي لكانت رواية”.

وتولى تاتيك الإنتاج الموسيقي في الألبومات الموسيقية للعديد من المغنيين الأتراك، من بينهم سازان أكسو وابراهيم تاتليسيس وتاركان وأحمد كايا وسيبال جان.

ونشر مستخدمون على توتير تغريدات تعزية في وفاة الفنان إلياس تاتيك، وقال البعض عنه أنه أقدم على الانتحار بسبب الاكتئاب ومشاكل مالية.

toplumsal buhran ve maddi sıkıntılar bir saygıdeğer müzisyeni daha aramızdan aldı. sezen aksu, orhan gencebay, ibrahim tatlıses, ferdi tayfur, ajda, tarkan, sertab, levent yüksel, özcan deniz, göksel gibi sayısız sanatçı ile çalışmış kemanist ilyas tetik yaşamına son verdi. https://t.co/srvXO77rrE pic.twitter.com/cdQfKE8cl3 — Ergin Kocyildirim, M.D. (@kocyildirim) July 5, 2021

من هو إلياس تاتيك؟

ولد إلياس تاتيك في 26 سبتمبر/ أيلول عام 1960، في سن الثالثة عشر بدأ إلياس تاتيك العزف على الكمان بمفرده. وبعد مرور سنوات بات تاتيك عازف كمان محترف.

وطوال فترة طفولته كان تاتيك يحلم بالانتقال من مسقط رأسه بمدينة إزمير إلى مدينة إسطنبول. وبعد جهود مضنية نجح تاتيك في تحقيق هذا وبدأت مسيرته في الازدهار.

وكان ألبوم المغنية التركية تودانيا بعنوان “فليمت من لا يحبك” هو أول ألبوم موسيقي يشارك به تاتيك. وحقق ذلك الألبوم الموسيقي الكثير من المبيعات.

ومنذ ذلك الحين أنتج تاتيك العديد من المقطوعات الموسيقية التي حظيت بشهرة واسعة.

هذا وجمع تاتيك تراثه الموسيقي في أول ألبوم فردي له بعنوان “عازف كمان في إسطنبول” وعكس خلال المقطوعات المختلفة عن بعضها البعض من منظوره الخاص.