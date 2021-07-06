أنقرة (زمان التركية) – رفع جي بي مورجان JPMorgan الأمريكي الضخم، توقعات التضخم لنهاية العام في تركيا من 13.4 في المائة إلى 14.7 في المائة.

كما رفع البنك توقعات تضخم المستهلك في نهاية عام 2022 من 10.5 في المائة إلى 11.5 في المائة، بعد أن تجاوز معدل التضخم في يونيو التوقعات.

ويتوقع جي بي مورجان أيضًا أن يخفض البنك المركزي التركي هذا العام أسعار الفائدة على ثلاثة مراحل بمقدار 50 نقطة أساس في كل مرة. كانت التوقعات السابقة لـ JPMorgan هي أن البنك المركزي التركي سيخفض أسعار فائدة بمقدار 100 نقطة أساس هذا العام.

وبعد أن وصل معدل التضخم النقدي في تركيا إلى 17.53 في المائة وهو أعلى مستوى منذ مايو 2019، من المتوقع أن يتسارع الارتفاع في أسعار المنتجين.

كما رفعت بنوك الاستثمار الدولية جولدمان ساكس وباركليز توقعات التضخم لنهاية العام في تركيا بعد إعلان البنك المركزي التركي مؤخرًا عن بيانات التضخم.

وبعد أن انخفض التضخم في تركيا خلال مايو وبلغ 16.59%، ارتفع معدل التضخم النقدي خلال شهر يونيو الماضي، وتجاوز التوقعات مسجلا 17.53 في المئة، وفق بيانات رسمية، ليبلغ أعلى مستوى له في العامين الماضيين.