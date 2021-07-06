أنقرة (زمان التركية) – اعتقلت السلطات في تركيا حفيدة سيف الدين كولن؛ عم ملهم حركة الخدمة فتح الله كولن.

الشرطة في إزمير اعتقلت الشابة مونسة كولن في منطقة كاراباغلار، واحتجزتها في فرع مكافحة الإرهاب.

مونسة كولن البالغة 28 عاما، نُقلت إلى النيابة وأصدر قاضي الصلح المناوب قرارا باعتقالها.

ووجهت السلطات تهمة “تولي مسؤولية طلاب المنطقة”، واستخدام تطبيق بايلوك، إلى مونسة كولن.

ولم تعترف مونسة بالاتهامات الموجهة إليها ورفضتها جميعها خلال أقوالها.

وتطارد السلطات في تركيا كل من يحمل لقب “كولن”، في ظل الاتهام الموجه إلى فتح الله كولن بتدبير محاولة انقلاب 2016، بينما ينفي كولن هذا الاتهام ويطلب تحقيقا دوليا في هذا الصدد، الدعوة التي لا تستجيب لها الحكومة التركية.

يذكر أن المخابرات التركية اختطفت الشهر قبل الماضي شخصًا يحمل لقب كولن أيضًا، وهو صلاح الدين كولن، نجل شقيق فتح الله كولن، من كينيا وتم ترحيله قسرًا إلى تركيا في 3 مايو / أيار الماضي.