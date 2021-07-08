أنقرة (زمان التركية) – اعتقلت السلطات في تركيا معلمة في شهرها السابع والنصف من الحمل، وذلك رغم تحذيرات الطببيب من خطورة تواجدها في السجن.

المعلمة هورية أجون، التي تم اعتقالها يوم الأربعاء في ولاية قونية التركية، تم إرسالها مباشرة إلى سجن كونية المغلق.

أجون المحكوم عليها بالسجن 9 سنوات و4 أشهر، بتهمة الانتماء لحركة الخدمة، لديها ابن آخر يبلغ 4 سنوات فقط.

ومن المقرر أن تبقى أجون في جناح الحجر الصحي في السجن لمدة 15 يوما.

وهناك خطر على حياة المعلمة المعتقلة وجنينها، حيث أوضح طبيبها أنه قد يكون هناك تراكم للسوائل في دماغ الطفل.

يذكر أنها ليست هذه المرة الأولى التي يتم خلالها اعتقال أجون وهي حامل، فسبق اعتقالها وهي حامل في طفلها الأول في العام 2014، وأطلق سراحها تحت الرقابة القضائية على أساس حملها.

وفي فبراير الماضي ذكر تقرير لمنظمة (Solidarity with Others) في بلجيكا، أن سجون تركيا بها 219 سيدة تركية حامل ولديهن أطفال رضع تم اعتقالهن في إطار الحملات ضد حركة الخدمة خلال الفترة بين عامي 2016 و2021.

ووفق التقرير من بين المعتقلات 92 سيدة ما بين حامل وأخريات وضعن حملهن حديثا و40 سيدة لديهن أطفال دون الستة أشهر و87 سيدة لديهن أطفال دون الست سنوات.

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