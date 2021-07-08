أنقرة (زمان التركية) – لم يقر القضاء التركي الحكم بالسجن الصادر ضد المتهم بالاعتداء المسلح على الصحفي المعارض جان دوندار، المقيم في ألمانيا.

وقعت حادثة الاعتداء في السادس من مايو عام 2016 أمام قصر العدلية في إسطنبول، حيث أراد شخص يدعى مراد شاهين الاعتداء بسلاح ناري على دوندار لكنه تسبب في إصابة يغيز شانكال مراسل قناة NTV.

وكان من المنتظر التصديق على الحكم بالسجن على المتهم لمدة تزيد عن ثلاث سنوات، غير أن المحكمة قضت بتأجيل النطق بالحكم.

وخلال الدعوى القضائية التي عاودت الدائرة الثامنة والعشرين للمحكمة الجنائية في إسطنبول نظرها قضت المحكمة بالسجن ثلاث سنوات و15 يوما وغرامة 500 ليرة بحق شاهين بتهم “التهديد بالسلاح” و”إصابة شخص عمدا” و”حمل سلاح غير مرخص”.

خفف القاضي العقوبة بسبب “حسن السلوك” وقرر تأجيل النطق بالحكم أي أن المتهم لن يدخل السجن وفي حال عدم ارتكابه أية جرائم لمدة خمس سنوات لن يتم إدراج تلك الواقعة ضمن سجله الجنائي.

على النقيض، كانت محكمة تركية أصدرت العام الماضي حكما بالسجن على الصحفي جان دوندار27 عامًا و 6 أشهر، بسبب التغطية الإخبارية في عام 2014 حول نقل شاحنات تابعة للمخابرات التركية أسلحة لاستخدامها في الحرب الأهلية السورية.

وكان جان دوندار الذي صادرت السلطات ممتلكاته أيضا، نشر عندما كان يشغل منصب رئيس تحرير صحيفة “جمهورييت”، صوراً ومقاطع فيديو تظهر أن شاحنات تابعة للمخابرات التركية استخدمت عام 2014 لنقل الأسلحة إلى جهاديين في سوريا.