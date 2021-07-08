أنقرة (زمان التركية) – نشرت الشرطة الألمانية معلومات عن سيدة تركية متهمة باختلاس 8 مليون يورو من شركة نقل الأموال التي تعمل بها، وطالبت من يتعرف عليها بالإدلاء بمعلومات عنها.

ويُعتقد أن ياسمين جوندوغان ومعاونيها قاموا بتهريب المبلغ المالي الضخم إلى تركيا برا ومن المحتمل أنهم يقضون حاليا عطلة سياحية على أحد شواطئ تركيا.

الشرطة أطلقت لقب “السارقة المليارديرة ذات الوجه المبتسم” على ياسمين التي هربت وبحوزتها 8 مليون يورو، كانت شركة نقل الأموال التي تعمل بها وتدعى Loomis سترسلها إلى البنوك.

وقامت الشرطة في مدينة بريمن بنشر صور ياسمين على مواقع التواصل الاجتماعي وطالبت من يتعرف عليها أو يعرف مكانها بإبلاغ الشرطة.

وعلى صعيد متصل اعتقلت قوات الأمن سيدة تبين أنها شاركت في عملية السرقة، بينما تعتقد الشرطة أن ياسمين غادرت ألمانيا.

وقبيل عملية السرقة التي وقعت في 21 مايو الماضي قامت ياسمين باستئجار شاحنة صغيرة من طراز مرسيدس من مدينة برلين وقامت بوضع لوحة أرقام زائفة عليها.

ياسمين نقلت الأموال باستخدام هذه الشاحنة الصغيرة داخل حاويات خاصة تستخدمها الشركة التي تعمل بها.

وعقب تنفيذ العملية تركت ياسمين الشاحنة الصغيرة برفقة لوحة الأرقام المزيفة داخل موقف السيارات الخاصة بالشركة التي استأجرتها منها.

ويعتقد أن ياسمين لم تقم بتدبير كل هذه الخطوات بمفردها. وعقب واقعة السرقة حصلت ياسمين على إجازة من العمل ولم تعد منذ ذلك الحين.

هذا واكتشفت الشركة واقعة الاختلاس هذه بعد مرور نحو أسبوع ونصف على وقوعها.

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