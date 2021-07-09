أنقرة (زمان التركية) – يجري الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، زيارة إلى تركيا، اليوم الجمعة، ستستمر 3 أيام، وذلك استجابة لدعوة من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وذكر بيان صادر عن دائرة الاتصال في رئاسة الجمهورية التركية، أن الرئيس عباس سيبحث مع أردوغان العلاقات الثنائية بين الدولتين من كافة النواحي، والخطوات التي يمكن اتخاذها لتطوير علاقات التعاون بين تركيا وفلسطين.

وأوضح البيان أن أردوغان وعباس سيتبادلان الآراء حول الأوضاع الإنسانية في فلسطين، والتطورات في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، والمصالحة الوطنية الفلسطينية، والانتخابات المخطط تنظيمها في فلسطين.

من جهتها قالت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” إن عباس “سيطلع نظيره التركي على التطورات السياسية الخاصة بالقضية الفلسطينية، وآثار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والحاجه الى بدء عملية إعادة الأعمار هناك”.

وذكرت الوكالة أيضا أن “الرئيس عباس سيبحث الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة في الضفة عموما، وفي القدس، بما فيها أحياء سلوان، والشيخ جراح، والمسجد الاقصى، على وجه الخصوص”.