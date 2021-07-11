أنقرة (زمان التركية) – قال الصحفي التركي طه أقيول إن الرئيس رجب طيب أردوغان، بدأ يستوعب الخسارة الفادحة لشعبية حزبه في المدن الكبرى.

وأوضح أقيول الكاتب في صحيفة “قرار” التركية، أن أردوغان من أجل تعويض هذه الخسارة، لجأ إلى الخطابات الحماسية وانتقاد المعارضة بأسلوب حاد جدا وتبني سلوك المحافظين الأكثر صرامة، لأنه لم يجد العبارات المتفائلة والدعاية فعالة ولا تجدي ثمارا.

وأضاف الكاتب التركي أنه لا يعتقد أنه يمكن تحسين الوضع الحالي في تركيا، ما لم يخلق التحول الديمقراطي الأساسي والإصلاح القانوني الحقيقي شعورا بالتحسن في الاقتصاد.

وأكد طه أقيول أن الوصول إلى نصف أهداف عام 2023 أصبح حلما، متسائلا: “هل أصبحنا أقرب إلى أكبر 10 اقتصادات في العالم؟”َ.

وتابع الصحفي التركي: “انكمش اقتصادنا بسرعة في السنوات الخمس الماضية بسبب العديد من العوامل مثل السياسات الخاطئة وانعدام الأمن في القانون وعدم استقلالية البنك المركزي. الدخل القومي لتركيا لعام 2020 انخفض إلى 650 مليار دولار. كنا في المركز العشرين في العالم. إذا كان أداؤنا لعام 2021 غير كافٍ، فقد نكون أقل من “اقتصاد 20”.

يذكر أن التضخم النقدي في تركيا تجاوز 17 بالمئة على أساس سنوي.