أنقرة (زمان التركية) – انقسم حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا حول تفعيل بعض بنود حالة الطوارئ لمدة ثلاث سنوات.

وزير الداخلية سليمان صويلو دافع عن مقترح القانون الذي يمدد حالة الطوارئ التي فرضت عقب محاولة انقلاب 2016 وأعلن رفعها في 2018، وأبلغ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأن هذا سيكون مهما لمحاربة الإرهاب.

أما وزير العدل التركي عبد الحميد جول فيعارض مقترخ القانون، وهو الآخر نقل رأيه إلى أردوغان.

ويقول الوزير جول إنه سيكون من التناقض بالنسبة لحكومة حزب العدالة والتنمية أن تعلن اتخاذ خطوات لإحداث إصلاحات في القضاء، بينما يتم تمديد حالة الطوارئ.

وتشير معلومات إلى أن صوليو يحقق انتصارا في موضوع تمديد حالة الطواريء، على حساب جول.

وفي سياق منفصل، هناك حديث عن عودة العلاقات بين أردوغان وصويلو، وذلك بعد ضغوط من الشريك الأصغر لأردوغان رئيس حزب الحركة القومية، دولت بهجلي.