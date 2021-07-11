أنقرة (زمان التركية) – قدمت بلدية أنقرة الدفعة الثانية من “الإعانات الاجتماعية” لآلاف الأسر، مع الحفاظ على عدم جرح مشاعرهم.

ويمكن للمستفيدين سحب المبلغ المخصص لهم عبر “بطاقة العاصمة” البنكية.

وكان عمدة البلدية، منصور يافاش، قال إنه لم يتم إلحاق الإنفاقات بالمن والأذى.

وفي هذه المرحلة تم إيداع 500 ليرة في حسابات المستفيدين من الإعانات الاجتماعية الخاصة البالغ عددهم 185 ألف و465 عائلة.

بلدية أنقرة ستوزع إعانات اجتماعية للعيد بقيمة 100 مليون ليرة.

منصور يافاش المنتمي لحزب الشعب الجمهوري المعارض ذكر أن الإعانات تبلغ 100 مليون ليرة وسيتم توزيعها قبيل عيد الأضحى وأنه سيتم إيداع 500 ليرة في كل بطاقة من العاصمة.

وأضاف يافاش أنهم سيقدمون المبلغ نفسه إلى 25 ألف أسرة إضافية لا تزال بطاقاتهم قيد التجهيز.

يافاش: سنقدم الدعم للجميع دون تمييز

وذكر موقع ANKA أن بلدية أنقرة تبلغ العائلات الحاصلة على الدعم الاجتماعي عبر رسائل نصية أنه تم إيداع المساعدات ببطاقات العاصمة الخاصة بهم اعتبارا من العاشر من الشهر الجاري.

وجاء نص الرسالة التي هنأ خلالها منصور يافاش المواطنين بعيد الأضحى المبارك على النحو التالي:

“يمكنكم استخدام النقود الموجودة ببطاقات العاصمة الخاصة بكم في شتى أشكال التسوق سواء في الأسواق أو البقالة أو شراء الملابس أو الأدوات المكتبية وغيرها دون فارق. الرقم السري الخاص بكم يتألف من أربعة أرقام الأخيرة من رقم بطاقتكم ويمكنكم تغييره من خلال بطاقات الصرف الآلي. بلدية أنقرة ستواصل مساندتكم وفقا لإمكاناتها دون تمييز ضد أحد. أرسل تحياتنا إلى أسركم وأهنئكم من الآن بعيد الأضحى المبارك متمنيا لكم أيام مباركة”.