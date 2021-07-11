أنقرة (زمان التركية) – قضت السلطات في تركيا بإرسال سيدة إلى سجن توكات وذلك بعد يومين من اعتقالها في مدينة إسطنبول.

السلطات التركية اعتقلت أليف شاديرجي، التي لا تزال تدرس ضمن قسم تدريس الرياضيات، صباح أول أمس بمدينة إسطنبول في إطار التحقيق القائم بحقها منذ عامين ونصف في إطار تحقيقات حركة الخدمة.

وذكر موقع Bold Medya أن النيابة قضت بحبس شاديرجي وحرمانها من رضيعتها ملك جول البالغة من العمر 13 شهرا.

أليف شاديرجي لا تزال تدرس ضمن قسم تدريس الرياضيات،

وكانت شاديرجي البالغة من العمر 29 عاما قد رزقت بطفلتها ملك في الثالث عشر من مايو عام 2020.

تم إرسال شاديرجي إلى سجن توكات بتهمة الانتماء لحركة الخدمة بينما كانت تستعد للتخرج من قسم تدريس الرياضيات بجامعة توكات غازي عثمان باشا.

الطفلة الرضيعة تعاني من نوبات بكاء بعد انفصالها عن والدتها.

وفي فبراير الماضي ذكر تقرير لمنظمة (Solidarity with Others) في بلجيكا، أن سجون تركيا بها 219 سيدة تركية حامل ولديهن أطفال رضع تم اعتقالهن في إطار الحملات ضد حركة الخدمة خلال الفترة بين عامي 2016 و2021.

ووفق التقرير من بين المعتقلات 92 سيدة ما بين حامل وأخريات وضعن حملهن حديثا و40 سيدة لديهن أطفال دون ستة أشهر و87 سيدة لديهن أطفال دون ست سنوات.