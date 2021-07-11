أنقرة (زمان التركية) – زعم صحفي تركي أن وزير الداخلية سليمان صويلو طلب من الأمهات المعتصمات أمام مقر الحزب الكردي في ديار بكر امتداحه أمام الرئيس رجب طيب أردوغان عند زيارته للمدينة يوم الجمعة المنصرم.

مدير تحرير صحيفة جمهوريت، إيباك أوزباي، تحدث خلال مشاركته مع قناة خلق تي في (Halk TV) عن أن صويلو توجه إلى ديار بكر قبل يومين من زيارة أردوغان وزار الأسر المعتصمة أمام مقر حزب الشعوب الديمقراطي وطالبهم بامتداحه أمام الرئيس خلال زيارته للمدينة.

وذكر أوزباي أن هناك معلومات حول إجراء صويلو هذه الزيارة سرا، قائلا: “بلغ مسامعي قبل يومين أن صويلو زار ديار بكر سرا ولم يتم إبلاغ الصحافة، ولم يُسمح بالتقاط صور له ومن ثم عاد إلى أنقرة. عاد صويلو إلى أنقرة لكنه توجه لاحقا إلى ديا ربكر على متن طائرة أردوغان. لا أعلم سبب زيارته، لكن يُقال إنه طالب العائلات في ديار بكر خلال كلمته معهم بامتداحه أمام أردوغان”.

صويلو تأثرت سمعته بسبب ادعاءات زعيم المافيا سادات بكر ضده، ومن ثم يسعى إلى الظهور مع أردوغان في مربع واحد في مسعى للحصول على دعمه ومدّ عمره السياسي.

ولفتت الزيارة الثنائية الأنظار، حيث تعد المرة الأولى التي يظهر فيها وزير الداخلية بجانب أردوغان منذ استهداف سادات بكر له قبل شهرين.

صويلو حرص بعد هذه المناسبة على نشر الصور برفقة أردوغان خلال زيارته إلى ديار بكر ويأتي ذلك بعدما صرح زعيم حزب الحركة القومية وحليف أردوغان السياسي، دولت بهجلي، بدعمه ومساندته لصويلو .