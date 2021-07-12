أنقرة (زمان التركية) – يستعد حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا للسيطرة على منصات التواصل الاجتماعي، من خلال إنشاء هيكل مشابه للمجلس الأعلى للإذاعة والتليفزيون.

وقالت صحيفة “تركيا” التركية المقربة من الحكومة والرئيس رجب طيب أردوغان إن مسؤولي حزب العدالة والتنمية ناقشوا في اجتماع إنشاء هيكل مشابه للمجلس الأعلى للإذاعة والتليفزيون بهدف متابعة منصات التواصل الاجتماعي في البلاد.

وأوضحت الصحيفة أن الرئيس أردوغان قال إنه يجب تقييد ما سماه “جريمة التضليل”، إلى جانب الأخبار الكاذبة وفرض عقوبات على المتورطين فيها، متابعا: “دعونا نجري دراسة حول هذه المسألة. لقد اتخذت العديد من الدول خطوات قانونية في هذا الصدد، لذلك يجب أن نضع ذلك على عاتقنا”.

وبحسب الصحيفة سيكون الهيكل المزمع إنشاؤه مدعوما من هيئة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ويتكون من خبراء.

ذكرت مصادر للصحيفة التركية أن حزب العدالة والتنمية أوضح أنه سيتم فحص ممارسات الاتحاد الأوروبي وممارسات أخرى في العالم ليتم وضع لائحة قانونية وفقًا لذلك.