تل أبيب (زمان التركية) – صدقت الحكومة الإسرائيلية اليوم الاثنين على تعيين “إيال حولاتا” مستشارا للأمن القومي ورئيسا لهيئة الأمن القومي التابعة لمكتب رئيس الوزراء.

ومن المقرر أن يتولى حولاتا مهام منصبه الجديد خلفا لمئير بن شبات، في 15 أغسطس المقبل.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت في بيان أصدره تعليقا على التعيين: “يملك إيال تاريخا من العمل على مدار سنوات طويلة، سواء في المجال السياسي أو المجال التكنولوجي”، مضيفا أنه “شخص مبدع للغاية وصاحب خبرة طويلة للغاية، ويدرك تحديات الأمن القومي”.

وشغل حولاتا عددا من المناصب الإدارية الرفيعة في الموساد، بما في ذلك رئيس قسم التخطيط الإستراتيجي والسياسات، ورئيس قسم التكنولوجيا.

وتم تكليف حولاتا بتعزيز العلاقات السياسية الإستراتيجية الضرورية لإسرائيل ولأمنها، فضلا عن تطوير الحلول التكنولوجية لاحتياجات الموساد.

ويبلغ حولاتا من العمر 45 عاما، وهو من سكان كفار سابا، وحاصل على دكتوراه في الفيزياء من جامعة تل أبيب، بالإضافة إلى درجة الماجستير في الإدارة العامة من جامعة “هارفارد”، كما أنه خريج برنامج “Talpiot” للجيش الإسرائيلي لتدريب القيادة التكنولوجية في الجامعة العبرية.

وفاز حولاتا بجائزة الأمن الإسرائيلي خلال فترة خدمته في الموساد، والتي استمرت 23 عاما.