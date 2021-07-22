موسكو (زمان التركية) – يعقد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، والمبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسن، اليوم الخميس، محادثات في موسكو لمناقشة نتائج الاجتماع الدولي الـ 16 بصيغة أستانا بشأن سوريا.

تأتي زيارة بيدرسن للعاصمة الروسية موسكو بهذه الصفة للمرة السابعة، وللمرة الثانية هذا العام، حيث كانت زيارته الأخيرة في فبراير، عقب المؤتمر السوري في سوتشي.

وتعقد هذه المحادثات بعد أسبوعين من الاجتماع الدولي الخاص بسوريا في مدينة نورسلطان عاصمة كازاخستان يومي 7 و8 يوليو، حيث ناقش المشاركون آفاق استئناف عمل اللجنة الدستورية في جنيف، وتقديم المساعدات الإنسانية لسوريا، ومكافحة الإرهاب، والوضع السياسي في سوريا بعد الانتخابات الرئاسية.

من المنتظر أن تكون القضية الرئيسية على طاولة المحادثات اليوم بين لافروف وبيدرسن التحضير للدورة السادسة للجنة صياغة الدستور السوري في جنيف، حيث عقدت الدورة السابقة في يناير من العام الجاري. وكان المبعوث الأممي قد علّق على نتائجها بأن أطراف المحادثات فشلت في تحقيق أهدافها.

وعلى الرغم من عدم الإعلان عن موعد محدد للاجتماع السادس في جنيف خلال محادثات نور سلطان، إلا أن المبعوث الخاص للرئيس الروسي لسوريا، ألكسندر لافرينتيف، قال إنه من الممكن عقده في وقت مبكر من الصيف. ووعد بيدرسن بدوره بتحديد مواعيد الاجتماع، معرباً عن أمله في استئناف أنشطة اللجنة الدستورية قريباً، وأن تصبح اجتماعاتها منتظمة.