أنقرة (زمان التركية) – رفضت وزارة الخارجية التركية بيان مجلس الأمن الدولي وتصريحات “بعض الدول” بشأن قبرص.

وقالت الخارجية التركية، اليوم الجمعة: “نرفض تماما التصريحات التي أدلت بها دول مختلفة، والتي تتعارض مع الحقائق على جزيرة قبرص، وتستند إلى مزاعم لا أساس لها”.

وأضافت أن “مجلس الأمن يصر للأسف على عدم رؤية الحقائق على الأرض في قضية قبرص”.

ودعت أنقرة مجلس الأمن الدولي “للتخلص من الدعاية المضللة للثنائي اليوناني القبرصي واليوناني، ودعم الخطوات التي اتخذتها جمهورية شمال قبرص، وفقا للقانون، بشأن منطقة ماراش (فاروشا)”.

وأضافت الخارجية التركية أنه “لا قيمة لحديث الاتحاد الأوروبي عن القانون، وهو الذي اعترف بشكل غير قانوني بالجانب القبرصي اليوناني في الاتحاد الأوروبي”.

وكان مجلس الأمن الدولي قد دان موقف تركيا بشأن منطقة فاروشا المغلقة في قبرص، التي قررت تركيا فتح قسم منها وتسليم إدارته لجمهورية شمال قبرص التركية غير المعترف بها.