أنقرة (زمان التركية) – قوبل تصرف الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أثناء زيارته المناطق المتضررة من السيول في ولاية ريزا شمال البلاد بانتقاد شديد.

وبينما كان هناك حزن بسبب وفاة 6 أشخاص بجانب اثنين في عداد المفقودين، قام أردوغان بتوزيع الشاي على الحضور.

نائبا حزب الشعب الجمهوري، مراد باكان وكاني باكو انتقدا تصرف أردوغان بشدة.

باكان قال إنه شعر بالخزي لأردوغان أثناء مشاهدته لهذه الأفعال المتكررة.

أضاف قائلا: “باتوا قادرين على إبراز تصرف لا ينبغي إبرازه حتى في أسوأ مشاهد الكوميديا السوداء. الأمر المحزن هو عدم استيعابهم هذا الوضع غير الاعتيادي الذي جعلوه يبدو مألوفا”.

وأشار باكان إلى تقديم ألمانيا مساعدات طارئة إلى ضحايا السيول، مفيدا أن السلطات الألمانية تمنح ضحايا السيول مساعدات طارئة بقمة 400 مليون يورو بينما يقوم أردوغان بمنحهم الشاي.

على الصعيد الآخر أوضح كاني أن تلك التصرفات لا يمكن قبولها، قائلا: “توزيع أردوغان للشاي على المواطنين في المنطقة المتضررة في الوقت الذي كان من المنتظر فيه أن يتخذ المسؤولون الحكوميون والقصر الرئاسي الإجراءات الطارئة اللازمة وتوجيه أصابع الاتهام إلى المواطنين في هذه الكارثة الطبيعية يعكس مدى انعزالهم عن الواقع. ما ننتظره عندما تتضرر منازلنا وسياراتنا من السيول وننجو بأعجوبة من الانجراف والغرق بمياه السيول هو أن تمد الدولة يد العون إلينا على وجه السرعة”.

يذكر أن أردوغان وأنصاره يزعمون أن تركيا شهدت تطورات مذهلة خاصة في مجال الاقتصاد، بحيث فاقت كثيرا من الدول الأوروبية، وعلى رأسها ألمانيا وفرنسا.