أنقرة (زمان التركية) – قرر رجل الأعمال التركي، تورجاي جينار، الذي تربطه علاقات وثيقة مع حزب العدالة والتنمية الحاكم، تحويل استثماراته إلى إنجلترا.

وأعلنت ديدم جينار، نائبة رئيس مجلس إدارة مجموعة “جينار” وزوجة تورجاي جينار، أنهم سيستثمرون 350 مليون جنيه إسترليني في إنجلترا.

وأوضحت ديدام أن مجموعتهم تواصل استعداداتها لإنشاء مصنع زجاج يضم 600 موظف في بلايناو غوينت بمقاطعة ويلز، قائلة: “تتمثل رؤيتنا في بناء مركز امتياز هندسي في ويلز يمكنه منافسة أفضل تقنيات الزجاج في العالم للأجيال القادمة”.

وأشارت ديدام إلى أنه من المتوقع أن يبدأ المصنع العمل في عام 2024 ويوظف 600 شخص.

يذكر أن تورجاي جينار يمتلك صحيفة “هابر ترك” المحسوبة على النظام التركي، ولكن مؤخرا كتب الصحفي فاتح ألطايلي مقالا في الصحيفة عن واقعة تعرض الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، لغفوة خلال كلمة بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وتسبب هذا المقال في غضب القصر الرئاسي، الذي طالب “هابرترك” بالاعتذار، ولكنها لم تعتذر.

وتصنف تقارير اقتصادية للمؤسسات الدولية تركيا على أنها بيئة طاردة للاستثمارات، بسبب غياب القانون، وتذبذب الاقتصاد.

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