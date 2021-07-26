أنقرة (زمان التركية) – أطلق طالب تركي من جامعة “إيباك” التي أغلقتها الحكومة، أغنية راب لدعم عائلة “إيباك” التي صادر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أملاكها وسجن أصحابها.

وشارك “حمدي أكين إيباك” مالك مجموعة شركة “كوزا إيباك” والمقيم حاليا في إنجلترا، الأغنية التي تحمل اسم “تحملوا قليلا يا عائلة إيباك” على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وعلق أكين إيباك على الأغنية، حيث كتب عليها: “حصلت على أفضل هدية عيد في حياتي. أهدي هذه الأغنية لشقيقي تكين إيباك الذي أكمل عامه السادس في السجن”.

وحققت الأغنية التي نشرها حساب يدعى “طالب سابق من جامعة أيباك”، على منصة اليوتيوب مشاهدات من قبل الآلاف الذين عبروا عن إعجابهم بهذا الدعم.

وأغلقت الحكومة جامعة إيباك في عام 2016، وذلك بعد أن استثمرت فيها مجموعة إيباك ما يقرب من مليار دولار.

يذكر أن إيباك تحدث في يناير الماضي عن مأساته هو وعائلته من خلال عدة تدوينات على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، وقال إنه لم يكن لديه ولا عائلته أي هدف سياسي يقتضي اعتقالهم والاستيلاء على كل شركاتهم، وأوضح أن شقيقه تكين أتم عامه السادس في السجون التركية، وتم الحكم عليه بـ90 عاما، في حين تم الحكم على والدته البالغة 75 عاما بـ20 عاما، كما أن أقاربه محكوم عليهم أيضا بالسجن.

كما أسقط إيباك مزاعم الرئيس رجب طيب أردوغان حول الاستيلاء على جميع ممتلكاته بتهمة الإرهاب بعد محاولة الانقلاب الفاشلة في عام 2016، حيث أوضح أن قرار مصادرة جميع الأصول التابعة لمجموعة كوزا إيبك صدر في عام 2015 وليس في 2016 الذي شهد المحاولة الانقلابية الغاشمة، مؤكدًا أن السلطات التركية لا يمكنها إثبات ارتكابهم جرما واحدا وفقا للقوانين المحلية والدولية، وأضاف قائلا: “الحمد لله، نحن لا ندين لأحد بشيء سوى الله. هذه هي الحقيقة”.