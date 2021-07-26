أنقرة (زمان التركية) – أشار كتاب “2034: رواية عن الحرب العالمية القادمة” من تأليف الجنرال الأمريكي المتقاعد، جيمس ستافردس، والصحفي إليوت أكرمان، إلى أن الحرب العالمية القادمة سترتكز بكثافة على الطائرات المسيرة ومعدات عسكرية مستقلة ومسيرة.

وذكر إيثين كيم لايزر من مجلة ناشيونال إنترست أن الحرب العالمية ستبدأ في عام 2034 بدخول السفن الحربية الأمريكية إلى بحر الصين الجنوبي وأن الطائرات المسيرة والمعدات العسكرية المستقلة والمسيرة ستكون هي المسيطرة على ساحة الحرب نظرا للتطور السريع الذي يشهده العالم.

ويرى ستافردس وأكرمان أن الهجمات العسكرية سيصاحبها هجمات قرصنة واسعة النطاق على أنظمة العدو.

وأضاف ستافردس أن الولايات المتحدة ستضطر لتدريب مجموعات صغيرة من العمليات الخاصة ستضم النخبة وسيتم دمجها مع أنظمة تستند على تكنولوجيا حيوية رائدة.

هذا ويؤكد الكتاب أن الدول حاليا تواصل إنتاج وامتلاك الأسلحة التي تم تطويرها لأجل الحروب السابقة غير أنه يتوجب عليها التركيز على الأسلحة المستقلة أو المسيرة.